Prima in classe | poi il malore | è morta la professoressa De Stasio | lacrime a Napoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto-Era regolarmente in. Come sempre stava svolgendo il suo lavoro con amore e professionalità. Rita De, 60 anni, insegnava italiano, latino e greco. Poi, unimprovviso, l’ha uccisa. Sono stati moltissimi i messaggi d’affetto scritti e pubblicati sui social. Di seguito un post pubblicato sulla pagina del liceo Mercalli, dove la docente insegnava: “La comunità scolastica del liceo scientifico Mercalli, sgomenta e affranta, esprime profondo cordoglio per la gravissima perdita della cara prof.ssa Rita De. Alla famiglia, ai suoi cari affetti, agli alunni e agli ex alunni della prof.ssa De, il commosso, sentito, partecipato, abbraccio”. Ecco invece, le tante frasi di cordoglio a lei dedicate: “Un grande dolore, amata ...

Intanto, non è lavolta in cui Google adotta nomi di animali. Chi fa SEO lo sa, i vari update ... Matteo Albanese1997, genovese e genoano (pure non in quest'ordine), ha studiato a Savona ...E la Scuola ci prova, ma è inevitabilmente superatadai mass media e poi dai social network. ...qualsiasi rapporto umano e professionale e a maggior ragione nel dialogo tra il docente e la,...

RE/MAX Prima Classe gratifica i propri collaboratori RagusaOggi

Gocce omeopatiche in classe contro l'ansia prima dell'interrogazione Repubblica TV

Morto il musicologo Ettore Napoli: il prof indimenticabile che trasmetteva la sua passione agli allievi Corriere Milano

Docente di ruolo su sostegno consegue abilitazione su posto comune con concorso ordinario. Potrà partecipare alle supplenze da GPS Orizzonte Scuola

Religione cattolica, la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento ... Tecnica della Scuola

La squadra di Paolo Campinoti ha svelato le sue Desmosedici GP23 in diretta su Sky Sport. Confermata la line-up con il veterano Zarco e l'arrembante Martin, pronti a dare battaglia con gli ormai tradi ...Sono i ragazzi di IC della scuola media Falcone e Borsellino di Trivero i vincitori del concorso scolastico “Lo stemma valdilanese in favola e prosa” indetto dal Comune di Valdilana in occasione dell’ ...