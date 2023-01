(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “io ho”. Non poteva farci sentire la sua voce, Chiaraterribile morte delmentre succhiava il latte dalla mamma che si era addormentata. Sarà la vicinanza al festival di Sanremo, dovrà sarà impegnata nella conduzione, sarà la competizione “social” con il marito Fedez, reduce da una clamorosa gaffe su Emanuela Orlandi, o magari per reale compassione nei confronti della donna che ha “ucciso” involontariamente il proprio figlio, sta di fatto che ieri l’influencer ha raccontato di averdi vivere la stessa. Chiarae il suoche rischiò di morire Chiara...

È bastato che Chiara- influencerdi quest' era social e non certo una statista - mettesse in guardia i suoi followers sui rischi di una deriva antiabortista in caso di vittoria ...Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: la coppia più charmant . Lady Amelia Windsor: la royal più. Chiara: l'influencer numero uno. E tante altre vip, modelle, attrici: la Parigi Fashion Week fa il pieno di vip - TESTIMONI DIOR - Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono i ...

"Prezzemolina" Ferragni spunta anche sulla tragedia del neonato morto soffocato. "Ho rischiato anche io" Secolo d'Italia

Non pubblica sui social per due giorni e la danno per morta, Karina Cascella sbotta contro i fan Today.it

Simona Ventura: "Chiara Ferragni a Sanremo Mi ha chiamata" Biccy

“Chiara Ferragni Unposted” su Raidue Tv Sorrisi e Canzoni