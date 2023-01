Preparatevi alla «eco beffa»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non c’è settore in cui la nevrosi green di Bruxelles non imponga obblighi: città, auto, ora le case a emissioni zero. Impoverendo sempre più i «sudditi» europei. Tenete a mente la data, poi fatevi il segno della croce. Nove febbraio 2023: sarà il giorno in cui l’Europa potrebbe ratificare la sua ecofollia, imponendo alle nostre case di diventare più verdi delle montagne evocate nella celebre canzone di Marcella Bella. Inerte sulla guerra in Ucraina, risibile sulla crisi energetica, poliziottesca sul Covid, devastata dcorruzione, divisa su tutto, la beneamata Ue ha deciso di riscattarsi con una forzosa transizione green, impippandosene della conseguente devastazione economica e sociale. Tappe serrate e lunari, che sbeffeggiano la realtà. Case, auto, città: la cocciutaggine ambientale stravolge vite e consumi degli europei, costretti a sborsare cifre insostenibili ...