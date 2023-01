Pozzuoli | 24enne muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso L’Asl | «Consegnata la cartella clinica alle autorità»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Angela Brandi, 24 anni, èun ricovero in, maqualche ora è morta a causa di un malore. È successo a, in provincia di Napoli, martedì 24 gennaio presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Oggi la Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma. Anche ladella giovane èpresa in analisi dai carabinieri – su disposizione dei magistrati della VI sezione Lavoro e colpe professionali – e non è escluso che gli inquirenti possano disporre l’autopsia per fare luce sulla vicenda. Stando a quanto si apprende da un comunicato della direzione generale dell’ospedale in questione, Angela Brandi aveva raggiunto il...