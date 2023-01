Post parto e rooming in | la mia è un’esperienza positiva Spero di non essere tra le poche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) E’ di pochi giorni fa, la notizia del neonato morto soffocato all’Ospedale Sandro Pertini di Roma, probabilmente poiché la sua mamma si è addormentata durante l’allattamento. Una notizia agghiacciante, che ha messo in luce un aspetto del quale non si parla troppo spesso: ovvero ciò che accade immediatamente dopo il, in ospedale. Intanto occorre precisare che esistono due correnti di pensiero, che ho sperimentato personalmente, sotto diversi aspetti. Ci sono infatti strutture ospedaliere nelle quali i neonati vengono affidati al nido e la madre ha la possibilità di vedere il proprio figlio solo in occasione dell’allattamento e, in qualche caso, del cambio pannolino. Per il resto, le infermiere della nursery si occupano completamente dei bambini, i quali, tra l’altro, possonovisti dai parenti della neomamma, solo attraverso un vetro. Molto ...