Porto di Livorno | in container con banane scoperti 180 kg cocaina

Un'operazione di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro di 180 chili di cocaina purissima aldi: lo stupefacente era nascosto in un container frigo carico di banane, proveniente dal Sud America. La droga, poi distrutta in un inceneritore, sulle piazze di spaccio "avrebbe ...La droga sequestrata aldi, è stata poi distrutta in un inceneritore, e dalla Guardia di Finanza fanno sapere che sulle piazze dello spaccio 'avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 50 milioni di ...

Questo il più recente esito di approfonditi controlli ad ampio raggio, diretti dalla Procura di Livorno ed effettuati presso il porto labronico, dai funzionari del locale Reparto Antifrode ...La droga, poi distrutta in un inceneritore, sulle piazze di spaccio "avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 50 milioni di euro", spiegano gli inquirenti, diretti dalla procura di Livorno ...