Porti | Rubano e Patriarca | “Caos imbarchi per la Sicilia da Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “L’ organizzazione e le informazioni agliper lanel porto diavvengono in un contesto di degrado e diinaccettabili per la terza struttura portuale d’Italia e in una città caratterizzata da una forte presenza turistica”. Lo affermano i parlamentari di Forza Italia, Annaritae Francesco Maria, che hanno annunciato una interrogazione al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Come segnalato da articoli di stampa – aggiungono i deputati di Fi – il piazzale di attesa degliè male illuminato e con il fondo sconnesso, mentre manca ogni tipo di segnaletica che orienti i viaggiatori, costretti a lunghi giri per individuare l’ area del check.-in. Sul ...