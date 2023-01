“Pomeriggio 5” | è caos su Gina Lollobrigida | anche Barbara D’Urso finisce nella bufera

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) News Tv. Adriano Aragozzini contro5“. La conduttrice, all’interno della sua trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, si sta occupando in questi giorni della scomparsa di. Ieri è stato aperto il testamento della diva del cinema italiano e quello che è stato scoperto ha lasciato tutti a bocca aperta. In studio erano presentialcuni ospiti, tra cui Adriano Aragozzini, che si è scagliato duramente contro. (Continua…) LEGGI: “5”,sbotta in diretta Tv: cos’è successo “5”, Adriano Aragozzini contro ...