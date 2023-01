Pochesci | Il Napoli deve giocare sulle sue certezze | sta distruggendo record su record

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sandro, allenatore, è intervenuto a Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ecco le sue parole: “Spalletti se vuole vincerecontinuare acome sta facendo adesso. Un calcio totale e bello da vedere. Anche il Milan ha giocato bene e vinto anche se non aveva la rosa più forte. Ilsue. Stasu. È anche la migliore difesa, di solito chi fa tanti gol, ne subisce, invece ilè riuscito anche in questa impresa dimostrando di poter avere migliore attacco e migliore difesa. Mourinho non giocherà col 3-4-3. Farà un centrocampo più robusto perché la prima forza del ...

