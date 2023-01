Pnrr | Malagò | ‘calcolo imbarazzante per lo sport | Coni non ha avuto un euro' 2

Noi siamo un ente pubblico al 100%, ma vi sembra normale che di 700 milioni di euro, il Coni non abbia avuto un euro dal'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, nel suo ...... il presidente del Coni, Giovanni, in un dibattito sul tema "Lo sport come volano di ... Ile il ruolo delle Prefetture", con il Presidente di Sezione Tar Salerno, Nicola Durante; una ...

Malagò: chiedo scusa alle atlete che hanno sofferto Agenzia ANSA