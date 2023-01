Plusvalenze Juve | Abodi | “Governo non sarà soggetto passivo”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Il mio messaggio è quello di unistituzionale che non vuole rimanereo un osservatore di fattori degenerativi”. Così Andrea, ministro per lo sport e per i giovani, a margine della presentazione della Corsa del Ricordo, in merito ad un possibile intervento delsul caso, in primo piano dopo il procedimento che ha portato alla penalizzazione di 15 punti inflitta allantus. “Non è mai un mio intervento, macollegiale -aggiungea margine della presentazione della Corsa del Ricordo a Palazzo Chigi-. Non si interviene a gamba tesa su un argomento soltanto con il presupposto di migliorare il contesto. Ci sono le autonomie, ci sono i ruoli. Ma vogliamo dare un contributo per migliorare ...