Piscina vista Alpi | si può

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Immagina una coltre di soffice neve che abbraccia paesaggi montani e foreste di larici e pini. Una cartolina da immortalare mentre ci si immerge in una infinity pool ad alta scenografia. Perfetta sintesi di relax e sport, le piscine panoramiche, con affaccio sulle cime delle Dolomiti che al tramonto creano suggestioni dalle nuances rosa, sono la sintesi della giornata open air in montagna. Noi ne abbiamo selezionate 10 in Trentino e Alto Adige che vi lasceranno senza fiato Relax totale tra cielo e terra La Sky pool dell'n Panorama Hotel Hubertus Una SPA “sospesa” tra cielo e terra. Un innovativo concetto di bellezza in cui ci si immerge totalmente nei paesaggi naturali tra valli, altopiani e le cime dellee delle Dolomiti. All’n Panorama Hotel Hubertus, parte dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol, l’Heaven&Hell ...