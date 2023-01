Pinelli eletto vice presidente del Csm

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il laico, indicato in parlamento dalla Lega, Fabioè statodel Csm nel corso della seduta straordinaria del Plenum presieduta daldella Repubblica, Sergio Mattarella. Il nuovopresident è statoal terzo scrutinio con 17 voti. Roberto Romboli ha ricevuto 14 voti, 1 scheda bianca. Il laico, indicato in parlamento dalla Lega, Fabioè statodel Csm al terzo scrutinio con 17 voti “Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di poter spendere e investire con una candidatura in Parlamento su una figura non politica e indipendente. Cercherò di portare avanti il mio dovere tenendo alti i valori della Costituzione” ha detto il ...