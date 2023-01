Pietro Orlandi su Fedez | “Mi ha chiamato per scusarsi per la battuta su Emanuela”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo lasuil cantanteha deciso di chiamare, fratello della ragazza scomparsa nel 1983, per. Il rapper si era lasciato andare a una frase decisamente fuori luogo durante il podcast Muschio Selvaggio che conduce insieme a Luis. Subito dopo la messa online della trasmissione era scoppiata la polemica. Fin da subitonon era sembrato arrabbiato con l’artista sottolineandone tuttavia l’immaturità. Il fratello della giovane scomparsa ha parlato in diretta su Instagram con Gianluigi Nuzzi, anche lui presente a Muschio Selvaggio, ha specificato: “mi hae l’ho apprezzato perché poteva anche non farlo. Ha capito che ha ...