Pietra e ombra

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) E’ una prospettiva straniante per un lettore europeo leggere il Novecento tra le pagine di , l’ultimo romanzo del turco Buran Sönmez, che copre quasi l’intero arco del secolo breve, sconfinando ai primi anni del nuovo millennio. La narrazione, costruita mediante una tecnica di intreccio che spariglia e ingarbuglia anni e luoghi, attraversa quattro generazioni, tenendo come cardine il protagonista: un intagliatore di pietre tombali di nome Avdo. Orfano, allevato nel villaggio di Mardin da un altro intagliatore che insieme alla sua arte gli consegna anche una smisurata conoscenza, Avdo Usta (appellativo che significa “artigiano”) travalicando la parte di protagonista, assume un ruolo di testimonianza e custodia di un sapere dal sapore mistico, conservando e narrando gli arcani della realtà in un mondo che si dirige di gran carriera verso il disincanto. Come perseguitato da un ...