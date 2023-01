Pieri | Osimhen è fantastico | grazie a Spalletti si è completato | lo ha messo a suo agio

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", ha parlato Mirko, ex calciatore, ecco le sue parole: “Che novità trovo inrispetto a quando ero io all’Udinese? Come tutti gli allenatori, allenando per tanti anni si è evoluto. A Udine giocava a 3, anche se in quel periodo giocavano un po’ tutti a tre. L’avvento della difesa a 4 è avvenuta con l’arrivo del Chievo in Serie A. Luciano è una persona squisita, un allenatore bravo e molto preparato tatticamente. Oggi c’è questa tattica da studiare e provano nei dettagli qualsiasi tipo di movimento e lui già lo faceva vent’anni fa a Udine con noi. Se guardiamo tutte le squadre che ha allenato in Italia. Poi non è mai facile vincere gli scudetti. Il Napoli? Io non lo so se abbia agguantato lo scudetto. In questo momento è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia e bisogna trovare ...