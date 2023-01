Picasso | erede collezionista fa causa al Guggenheim | “Quel quadro è mio”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’di un’importante famiglia ebrea tedesca ha fattoalMuseum di New York per la restituzione di un prezioso dipinto di Pablo, che a suo dire fu venduto sotto la minaccia della persecuzione nazista 85 anni fa. Unadepositata il 20 gennaio scorso presso la Corte Suprema di New York sostiene che il dipinto ‘Donna che stira’ (1904) fu venduto sotto costrizione nel 1938, quando il suo proprietario, Karl Adler, si affrettò a fuggire dalla Germania nazista con la moglie, Rosi Jacobi. I querelanti, tra cui uno dei discendenti diretti di Adler e Jacobi, Thomas Bennigson, e numerosi enti di beneficenza ebraici, chiedono la restituzione dell’opera o un risarcimento danni compreso tra 100 e 200 milioni di dollari. La denuncia è stata presentata in base alle ...

