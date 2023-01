(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per "Impara l'arte e mettila da parte" in cui gli esperti raccontano il patrimonio artistico, il 26 gennaio la storica dell'arte Eleonora Ciambellotti racconteràcome specchio di ...

Per "Impara l'arte e mettila da parte" in cui gli esperti raccontano il patrimonio artistico, il 26 gennaio la storica dell'arte Eleonora Ciambellotti racconteràSignoria come specchio di tre secoli di scultura e ...La Lazio travolge il Milan per 4 - 0 nel posticipo19esima giornataSerie A. I biancocelesti salgono a 37 punti, agganciano l'Inter e la Roma portandosi a - 1 dai ...centro dell'area...

Piazza della Signoria, tre secoli di storia raccontati in una serata al Teatrodante LA NAZIONE

La curiosa storia dell'arco in Piazza della Libertà, legato alla casata dei Lorena FirenzeToday

“Lights On”: Piazza della Libertà si accende di luce e vitalità BergamoNews.it

Traffico intenso da Sant'Agnello a Piano di Sorrento con rallentamenti in Via Ciampa e Piazza della Repubblica ... Positanonews

Nuovi alberi in piazza della stazione a Incisa: partiti i lavori di messa a dimora Valdarnopost

A Napoli attraversare una strada, anche sulle strisce pedonali, non è un gesto semplice o scontato. Anzi a volte si può persino rischiare la vita. Lo sanno bene i tanti ...L'attaccante di proprietà della Fiorentina Samuele Spalluto è stato ufficializzato qualche giorno fa dal Novara. Il calciatore dopo essere rientrato dal prestito alla ...