Piano Scuola 4 0 | incontro a Salerno Itaca | così la formazione immersiva entra in classe

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Docenti, dirigenti e referenti del mondo dellavenerdì 27 gennaio 2023, alle ore 10, si ritroveranno alla Stazione Marittima di(in via Molo Manfredi) per undedicato al4.0. In vista della prossima scadenza (entro il 28 febbraio 2023 le scuole interessate dovranno presentare un progetto d’innovazione degli ambienti di apprendimento e caricarlo sulla piattaforma Futura), la tavola rotonda “Password – le chiavi di accesso al4.0” organizzata dal CeSFoL con il patrocinio dell’Anp vuole fornire le indicazioni utili per essere in linea con quanto richiesto dalla Missione 4 del Pnrr. Il finanziamento di 2,1 milioni di euro prevede la trasdi 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi e ...