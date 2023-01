Perdita di capelli | i tipi di alopecia che colpiscono le donne Parla l’esperto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’, ossia la progressivadi, è diffusa anche tra lee si pensa che poco più del 10% della popolazione femminile deve fare i conti con questa situazione. Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “Qualidipossono colpire le”, clicca e ascolta quinelle, perché compare in menopausa (e non solo) Va detto che la maggior parte dei casi riguarda l’androgenetica, cioè la forma che interessa gli uomini. Nelleperò ladeiha un impatto psicologico certamente più elevato rispetto al genere maschile. Il fenomeno nellepuò colpire in fasi differenti della ...