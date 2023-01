Perde sangue dal naso | muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Una donna di 24 anni, Angela Brandi, è morta pocoledal. È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Nel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, la giovane aveva raggiunto ilper una epistassi, curata "dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale e successivamente dimessa", spiega una nota dell'Asl Napoli 2 Nord. In serata la 24enne, colta da malore a casa, è stata riportata nuovamente neldell'ospedale puteolano, dove è giunta in arresto cardiaco, ma "non è stato possibile scongiurare il decesso", comunica l'azienda sanitaria. La direzione sanitaria ospedaliera ha "immediatamente proceduto ad attivare le opportune e doverose ...

Un bambino ha rischiato di perdere la vita dopo solo pochi mesi dalla nascita, a causa del regime alimentare a cui era stato sottoposto dai genitori. Nutrito soltanto con latte di mandorla, il piccolo ...