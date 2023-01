Perché si dice ai tempi di Checco e Nina? La storia sconvolgente dietro questo detto

Leggi su funweek

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)siaidi? C’è chi si sarà posto la domanda più volte visto che si tratta di unche viene ripetuto spesso al Centro Italia e in particolare a Roma e nelle zone limitrofe. Fa parte del dialetto romano e la frase ha un’origine molto insolita e curiosa. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. LEGGI ANCHE:–Saia Roma si‘non farti infinocchiare’? C’entra il vinosiaidi? La risposta che non ti aspetti L’espressione molto conosciuta al Centro Italia proviene da “anticaja” e “petrella” che sono due parole che in passato servivano ad indicare qualcosa di antico ed oggi sono state ...