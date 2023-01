“Perché ho scelto lui” UeD | occhi puntati sul momento hot | “Si mettono insieme”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) È tempo di sfilate a Uomini e Donne. La puntata di mercoledì 25 gennaio è stata caratterizzata della sfilata delle donne a tema "Stasera poker di seduzione". Si esibisce anche Roberta Di Padua, una delle dame più conosciute del dating show che in tanti appuntamenti del programma condotto da Maria De Filippi è stata protagonista. La dama di Cassino sceglie un vestito nero con balze e corpetto e fa il suo ingresso in studio sule note di una canzone di Mina. Quindi chiede a Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri con cui è stata fidanzata in passato, di unirsi alla performance. Lo fa sedere su una poltrona, lo benda e inizia a imboccarlo con una patatina e una mozzarella. Terminata la sfilata fioccano i voti bassi per la dama e soprattutto si accende la polemica. Ad intervenire immediatamente sono Gianni Sperti e Tina Cipollari che chiedono alla dama il motivo di questo gesto.