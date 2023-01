Perché gli 007 indiani accendono un faro sulle società cinesi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’Intelligence Bureau, l’agenzia di controspionaggio in India, ha creato una nuova struttura per collaborare con le forze di polizia competenti in materia finanziaria nelle indaginientità commercialiin India. Si chiama China Coordination Centre. Lo riporta il giornale The Indu raccontando i temi della 57ª conferenza dei direttori generali della polizia indiana a Delhi. Tra questi, il ruolo delle entità commercialiin India che secondo un alto funzionario governativo vengono utilizzate dalla Repubblica popolare per raccogliere dati personali e ottenere “controllo economico” e “influenzamenti”. Secondo il funzionario, le indagini delle agenzie di intelligence dal 2020 hanno rivelato un “quadro inquietante” del ruolo delle entità commercialiin India. Le verifiche sono ...