Perché Amadeus non mi parla più | la confessione che scuote la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)non parlerebbe più con Marco Salvati, autore di Paolo Bonolis, da più di un anno. A rivelarlo è stato Salvati stesso durante una chiacchierata con Casa Pipol : "L'anno scorso ho scritto un post dove era semplicemente scritto ‘Dite quello che volete sucome presentatore, però rimane il direttore artistico più bravo di sempre'. Io ho lavorato pure con Bonolis e Pippo Baudo. A prescindere dalle critiche che gli si potevano fare come conduttore. Mi ha tolto il segui da tutti i social. Poi il profilo è gestito da due, quindi non so… Ci sono rimasto malissimo”. Il braccio destro di Bonolis ha spiegato che il suo voleva essere un complimento: "Gli mandai anche un messaggio di chiarimento sotto consiglio di qualcuno, al quale lui non mi ha mai risposto. Mi sono ripromesso di nonre più di Sanremo. Mi dispiace ...