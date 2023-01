Peppino di Capri a Sanremo 2023 come ospite

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA – Il Festival dichiamadisupere aspetta il videomessaggio del presidente ucraino Zelensky per la serata finale: un paio di minuti che dovrebbero andare in onda alla fine della gara dei cantanti. Intanto si infittiscono i rumors sulla serata del venerdì, quella dedicata alle cover, con nomi di primo piano – rivelati in parte dal ‘Giornale’ –Fedez, Carla Bruni e Lorella Cuccarini, coinvolti nei duetti con i Big. L’ex premiere dame di Francia dovrebbe esibirsi con Colapesce Dimartino per una nuova versione di “Azzurro”, mentre i Jalisse – sorpresa dell’ultima ora – rimasti fuori dalla gara negli ultimi anni, tornerebbero all’Ariston con I Cugini di Campagna per intonare, sembra, “Anima Mia”. Recordman con 15 partecipazioni alle spalle, in ...