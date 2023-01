Pensioni | annuncio Inps | saranno rivalutati questi assegni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A marzo sarà applicata la rivalutazione anche alleche superano quattro volte il trattamento minimo, quindi quelle superiori a 2101 euro.inoltre pagati gli arretrati delle rivalutazioni delledi gennaio e febbraio. Lo aveva chiarito l’in una circolare spiegando che per glioltre questa cifra (pari a quattro volte il minimo) la perequazione sarebbe arrivata una volta approvata la legge di Bilancio con le percentuali di recupero dell’inflazione. Perequazione a marzo L’ricorda che dal primo gennaio ha provveduto ad attribuire la rivalutazione dellee delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento, nell’anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o ...