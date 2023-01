Pensionati al contrattacco

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il taglio deciso dal governo alla rivalutazione degli assegni dai 2 mila euro in su può scatenare un’ondata di cause per incostituzionalità. Con un’inflazione così alta che cosa deciderà la Corte? Accomodatevi, sarà uno spettacolo interessante. Protagonisti, da una parte i«ricchi» della mitica classe media e dall’altra il governo Meloni, che di quella classe dovrebbe essere paladino e invece l’ha colpita con un taglio secco alla rivalutazione delle pensioni. Risultato: potremmo assistere a una raffica di cause contro il provvedimento dell’esecutivo, per arrivare davanti alla Corte costituzionale e farlo annullare. Tra i primi a muoversi è la Uilp, il sindacato Uil dei, che ha chiesto ai suoi avvocati e ai legali Uil «di fare tutte le verifiche necessarie e, una volta effettuate, ha dato loro mandato di mettere in campo qualsiasi ...