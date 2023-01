Pd | Roma chiarisce | Cacciano segretario | niente congresso provinciale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRisolti anche gli ultimi dubbi: Giovanniè nuovamente e a pieno titolo ildel Partito Democratico. Da, dove si è riunita in serata la Commissione Nazionale di Garanzia per il, è giunto infatti l’atteso chiarimento. “Il Commissariamento di Benevento non è stato ratificato dalla Direzione nazionale, e pertanto è nullo. Non rilevano, a tal fine, le motivazione per cui tale ratifica non è avvenuta” – si legge in uno dei passaggi del parere reso all’organismo riunitosi questa sera dalla Commissione di Garanzia Nazionale del Pd. “Ne consegue che, – si legge ancora – essendo appunto nullo il Commissariamento, e cioè come se non fosse mai esistito, torna in carica ilil cui ...