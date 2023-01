Pd | De Micheli | “No alle alleanze | prima serve un cambio di rotta”

Lo afferma la candidata alla segreteria del Partito Democratico, Paola De, oggi in un'... Poi sono importanti coloro che partecipanoprimarie ma gli iscritti devono valere doppio nel voto ...Paola De, candidataprimarie Pd del prossimo 26 febbraio , in un'intervista a Qn ha parlato della situazione in Ucraina. La resistenza ucraina combatte "per la difesa della democrazia e per ...Lo scrive sul suo account Twitter l’ex ministra alle infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, deputata del Partito Democratico e tra i candidati alla segreteria del Pd.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Scholz, ok a invio di Leopard. Kiev ammette ritiro da Soledar. LIVE ...