(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le parole di Leonardo, attaccante del, sull’obiettivo stagionale della squadra sarda. I dettagli Leonardoha parlato a La Nuova Sardegna della stagione dele deldi tornare inA. PAROLE – «Sogni? Ne ho realizzato tanti. Mi piacerebbe arrivare alla partita con la gioia di giocarla, senza troppe pressioni, ma non ci riesco. Ci lavoro ma sarà difficile togliermi la voglia di dimostrare sempre qualcosa. Mi piacerebbe essere spensierato. Credo sia scontato dire cheilinA con il, è quello che si merita la nostra gente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Perché da quandoha ricominciato a segnare, non si è quasi più fermato. Il primo gol in ... Ma ildei tifosi rimane sempre il ritorno di Nainggolan. Richieste per Luvumbo, Kourfalidis e ...al 16 con un gol di rapina. E poi l'esordio daper il nuovo acquisto Paulo Azzi: schierato a sorpresa titolare, a inizio a ripresa inventa una parola magica da posizione decentrata ...

Pavoletti: «Sogno il ritorno in serie A con il Cagliariì» Calcio News 24

Pavoletti: «Sogno il ritorno in serie A con il Cagliari, è quello che si merita la nostra gente» Cagliari News 24

Isolani in ansia per bomber Pavoletti il Resto del Carlino

Calcio: Cagliari sabato col Cittadella senza Pavoletti Agenzia ANSA

Cagliari, serve un altro attaccante per rilanciare i sogni promozione La Nuova Sardegna

Leonardo Pavoletti, capitano ed attaccante del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha fatto il punto sul momento dei suoi ...Le parole di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, sull’obiettivo stagionale della squadra sarda. I dettagli Leonardo Pavoletti ha parlato a La Nuova Sardegna della stagione del Cagliari e del ...