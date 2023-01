Paul Mescal e Angelina Jolie si frequentano?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Uno dei gossip più cavalcati dell’ultimo periodo è quello che parla dicome una coppia, ma i due sidavvero? I due attori, che hanno 19 anni di differenza, sono stati paparazzati insieme diverse volte, ma ancora al momento non hanno deciso ancora di parlare della loro presunta relazione.era presente anche in teatro a Londra con il collega impegnato sul palcoscenico per recitare in Un tram chiamato desiderio. L’attrice ha portato anche la figlia Shiloh-Pitt per seguire la rappresentazione. Subito dopo lo spettacolo lasono stati sorpresi, come detto, dalle fotocamere dei paparazzi che li hanno colti durante un caffè con annessi una serie di dolci sguardi che ...