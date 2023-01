Patto tra i Giocatori della Juventus | Pogba al Posto d’Onore a Cena

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Laè una famiglia che sa come affrontare le difficoltà insieme. I bianconeri di Allegri, che hanno subito un duro colpo con la penalizzazione di 15 punti in Serie A, stanno cercando di risalire la china in mezzo a questa complicata situazione. La squadra ha dimostrato un grande cuore e una grande forza di volontà nel reagire alle difficoltà, come è stato dimostrato dal pareggio per 3-3 contro l’Atalanta. La prossima sfida sarà nuovamente all’Allianz Stadium, contro il Monza, già battuto in Coppa Italia per 2-1. La Vecchia Signora deve tornare alla vittoria per riconquistare posizioni. Subito dopo la sentenza, il mondo bianconero ha inviato un forte messaggio, anche da parte di excome Chiellini, Marchisio ed Evra. Il -15 in classifica ha rafforzato ulteriormente il concetto di famiglia, come ha voluto sottolineare Perin su ...