(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ladeldi artistico aglidi, in corso di svolgimento a, in Finlandia. Tre leazzurre al via, con Conti/Macii e Ghilardi/Ambrosini tra le favorite. L’appuntamento è alle ore 12:15 italiane. LAWarm-Up Group 1 1 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 2 Federica SIMIOLI / Alessandro ZARBO CZE3 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITAWarm-Up Group 2 4 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 5 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 6 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBRWarm-Up Group 3 7 Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT GER 8 Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN NED 9 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA ...

Ma gli sport invernali ci regalano anche l'inizio deglididi figura da Espoo. Ecco, di seguito, le grafiche.Mancano pochi giorni al via degli attesi Campionatididi figura, che si terranno dal 25 al 29 gennaio in Finlandia presso la Metro Arena di Espoo, località nella vicinanze della ...

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023 oggi: orari mercoledì 25 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Pattinaggio: Europei figura. 14 azzurri sul ghiaccio di Espoo Tiscali

Calendario Europei pattinaggio artistico 2023: orari giornalieri, programma, tv, streaming OA Sport

Pattinaggio, Europei Espoo 2023: la start list del programma corto delle coppie d'artistico SPORTFACE.IT

Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo: "Europei fondamentali. Ho svoltato, lo vedrete verso Milano-Cortina 2026" OA Sport

La start list del programma corto maschile agli Europei 2023 di pattinaggio, in corso di svolgimento a Espoo, in Finlandia. Tre gli azzurri al via, con gli occhi puntati in particolar modo su Matteo ...Ora è proprio ufficiale: i campionati italiani di pattinaggio spettacolo e di pattinaggio sincronizzato "Coppa Myrenty", ed il trofeo nazionale "Small Sincro" si svolgeranno a Reggio, al PalaBigi, dal ...