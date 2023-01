Partorisce in casa da sola | Scena in diretta via social | record di visualizzazioni – VIDEO

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Donnain, lainsuilascia tutti a bocca aperta:diper lei, ecco i dettagli della vicenda. Il momento del parto per una donna è solitamente uno dei più importanti e intensi di tutta la vita, ma è anche uno dei più delicati, un momento in cui si soffre per il dolore delle contrazioni (in caso di cesareo la sofferenza arriva subito dopo l’intervento), e c’è bisogno dell’aiuto e dell’assistenza di ostetriche e ginecologi.inda: ildiventa virale,di(Kronic)Non è stato esattamente così, per la donna di cui stiamo per parlarvi, che ha partorito praticamente da ...

Molto spesso le ostetriche che fanno parti insono persone che sanno ascoltare le donne, ...non partoriscono a mezzogiorno oppure alle sette e basta eppure negli ospedali ancora se si...... Redazione Sardegna Live Causa neve l'ambulanza non ha fatto in tempo ad arrivare, così la donna ha partorito in. E' successo a San Quirico d'Orcia, nel Senese, dove ieri mattina la neo mamma ha ...

Siena, ambulanza non arriva in tempo per la neve: donna partorisce ... Fanpage.it

C'è troppa neve a Siena, donna partorisce in casa al telefono con l'ostetrica Gazzetta del Sud

Val d'Orcia troppa neve, lei è costretta a partorire in casa. La Repubblica Firenze.it

Bologna, partorisce una bimba nel cortile di casa: “Ilenia aveva fretta di nascere” il Resto del Carlino

Mamma (di 7 figli) partorisce da sola sul wc di casa: il momento ripreso su TikTok. Poi la scoperta... leggo.it

Con il bimbo che voleva nascere, i futuri genitori bloccati in casa a causa della neve e di una tempesta in corso, che impediva all'ambulanza di raggiungere la loro abitazione ed alla coppia ...Non sono i protocolli che devono essere cambiati, ma le idee: l'idea che una donna nasca naturalmente votata al sacrificio e che diventi madre naturalmente partorendo con dolore. Che se si lamenta ora ...