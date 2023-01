Leila Teodorani è il medico che via telefono ha aiutato la coppia di San Quirico d'Orcia, bloccata in casa per la neve, a far nascere il loro ...'L'Africa sta scomparendo dai radar, e' invisibile, nessuno ne. In tal senso il viaggio del Papa nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan ... In Sud Sudan c'e' unaogni ...

Si parla di nuovo di violenza ostetrica Il Post

Si addormenta mentre allatta, bimbo muore tra le braccia della ... il Dolomiti

Neonato morto al Pertini, parla l'esperto: "Tragica fatalità, se fosse ... Dire

Parla l'ostetrica che ha fatto nascere un bambino 'per telefono': "Grande emozione" LA NAZIONE

A Siena una donna ha partorito in casa guidata da un’ostetrica del 118 a causa della forte nevicata Nanopress

Leila Teodorani è il medico che via telefono ha aiutato la coppia di San Quirico d'Orcia, bloccata in casa per la neve, a far nascere il loro bambino ...Oltre centomila persone hanno sottoscritto la petizione su Change.org in per chiedere più assistenza. La mobilitazione dopo la morte di un neonato in ospedale a Roma. Il parere dei pediatri sul co-sle ...