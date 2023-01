Paris Hilton | la manicure da mamma è total white

Leggi su amica

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Le unghie bianchissime della neo(Ansa) Proprio come un bambino.non avrebbe potute sceglieremigliore per annunciare al mondo di essere diventata. L’ereditiera e il marito Carter Raum, infatti, sono recentemente diventati genitori grazie alla maternità surrogata. E, come tutte le madri star,ha voluto condividere la sua gioia sui social con un tenero post e la tipica immagine da neo. Nella foto, infatti, appare la sua mano che stringe quella del bebè. E, a non passare inosservate, sono le sue unghiee le unghie bianchissime Bianco latte: lo smalto scelto da...