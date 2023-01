(Di mercoledì 25 gennaio 2023)e il marito Carter Reum hanno annunciato sui social di aver accolto in famiglia il loro bambino, nato tramite maternità surrogata

e Carter Reum, marito e moglie dal novembre del 2021, sono diventati mamma e papà. L'annuncio arriva su Instagram, dove la più famosa delle ereditiere, 41 anni, ha condiviso uno scatto in ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloe Carter Reum hanno dato il benvenuto al loro primogenito. L'imprenditrice, modella, cantante e DJ ha annunciato la nascita del figlio, tramite maternità surrogata, come riportato dal ...

Paris Hilton annuncia la nascita del suo primo figlio Agenzia ANSA

Paris Hilton annuncia la nascita del suo primo figlio TGCOM

Paris Hilton diventa mamma: è nato il suo primo figlio la Repubblica

Paris Hilton è diventata mamma: l'annuncio (con foto) social Today.it

Paris Hilton, è nato il primo figlio con Carter Raum da madre surrogata Corriere della Sera

Perché i Vip danno dei nomi strani ai propri figli La lista è lunga! Nel nostro articolo i più assurdi in Italia!Paris Hilton diventa mamma tramite madre surrogata · La relazione con Carter Raum · Il desiderio di maternità · I tentativi precedenti di avere un figlio tramite fecondazione in vitro Checché se ne ...