Paris Hilton è diventata mamma | il racconto sulla gravidanza surrogata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Conosciuta come una delle ereditiere più famose al mondo, indimenticabile negli show televisivi e per le sue amicizie – celebre quella con Britney Spears, ma anche con Lindsay Lohan –per la prima volta. Lo ha annunciato su Instagram, condividendo la foto delle sue mani intrecciate a quelle del figlio. “Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato”, ha scritto nella didascalia, aggiungendo anche un cuoricino blu.: l’annuncio su Instagram Si è sposata con Carter Reum nel 2021 con una cerimonia meravigliosa. Alla loro famiglia mancava solo di raggiungere il loro sogno: un figlio. La, dopo le nozze, infatti, aveva parlato della possibilità di allargare la famiglia. Inizialmente, ...

ha annunciato via social di essere diventata madre del suo pimo bambino, nato dall'amore pe suo martio Carter Reum.

L'annuncio di Paris Hilton sui social: lei e Carter Reum sono diventati genitori tramite madre surrogata. Il post.Paris Hilton ha annunciato la nascita del suo primo figlio su Instagram che, sembra certo stando ai media americani, si tratti di un maschio nato da una madre surrogata. «Non ci sono parole per ...