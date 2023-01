Paris Hilton è diventata mamma | è nato il suo primo figlio da madre surrogata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)e Carter Reum, marito e moglie dal novembre del 2021, sono diventatie papà. L’annuncio arriva su Instagram, dove la più famosa delle ereditiere, 41 anni, ha condiviso uno scatto in cui si vede solo la sua mano dalla manicure perfetta, color latte, che stringe la manina di un bebè: “Sei già amato al di là delle parole”, ovvero oltre quello che le parole possono spiegare, scriveaccanto alla fotografia, con un cuoricino blu, lasciando intendere che sia un maschietto(L) and Carter Reum attend LACMA’s Art+Film 10th Annual gala at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles on Saturday, November 6, 2021. Photo by Jim Ruymen/UPI Photo via Newscom/upiphotostwo830894/UPI/Newscom/SIPA/2111071012Il bambino appena accolto assieme a Carter Reum, ...