Paris Hilton diventa mamma | la gioia per il bimbo da maternità surrogata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’imprenditrice statunitense erede di un impero alberghiero e star del jet-settaper la prima volta. Non poteva che scegliere Instagram per annunciare di persona il lieto...

, la ricca ereditiera del mondo dei grandi hotel, è diventata mamma per la prima volta a 41 anni. Ad annunciare la nascita del primogenito è stata la stessa modella e imprenditrice ...Semplice e candida Le unghie bianchissime della neomamma- - > Proprio come un bambino.non avrebbe potute scegliere manicure migliore per annunciare al mondo di essere diventata mamma . L' e il marito Carter Raum, infatti, sono ...

Paris Hilton annuncia la nascita del suo primo figlio TGCOM

Paris Hilton annuncia la nascita del suo primo figlio Agenzia ANSA

Paris Hilton diventa mamma AGI - Agenzia Italia

Paris Hilton è diventata mamma: il figlio nato con maternità surrogata La Gazzetta dello Sport

Paris Hilton diventa mamma: è nato il suo primo figlio la Repubblica

Paris Hilton ha colto tutti di sorpresa e ha annunciato un lieto evento: diventerà madre per la prima volta a 41 anni. L'ereditiera della catena alberghiera Hilton ha annunciato con un post di Instagr ...Paris Hilton ha annunciato sui social l’arrivo del primo figlio con unghie bianchissime: la manicure da mamma è total white ...