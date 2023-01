Paris Hilton diventa mamma | è nato il suo primo figlio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), la modella e nota ereditiera della catena di alberghi, èta. Lo ha annunciato lei stessa sui social. La modella che nell’ultimo periodo era apparsa in eventi pubblici in perfetta forma ha postato su Instagram una foto con il suo bambino, un maschio. Il piccolo èda madre surrogata? La modella e il marito Carter Reum sonoti genitori, ma ancora non è chiaro se il piccolo siada madre surrogata. Una notizia che i media americani danno per certa quest’ultima e che conferma anche quanto dichiarato dallain passato circa “un percorso di fecondazione in vitro”. Di certo la neoè felicissima e ha voluto condividere questa gioia con i suoi follower postando una foto nella quale tiene ...

La starlette ed ereditieraha annunciato la nascita del suo primo figlio su Instagram, con una foto che mostra la manina del piccolo stretta dalla sua. Sotto la foto la scritta, 'Non ci sono parole per esprimere ...Conosciuta come una delle ereditiere più famose al mondo, indimenticabile negli show televisivi e per le sue amicizie - celebre quella con Britney Spears, ma anche con Lindsay Lohan -è diventata mamma per la prima volta. Lo ha annunciato su Instagram, condividendo la foto delle sue mani intrecciate a quelle del figlio. "Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia ...

