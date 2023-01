Parco Leonardo | all’ipermercato Emisfero arriva il compattatore per bottiglie di plastica

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fiumicino – A partire dalle ore 9.30 del 26 gennaio,del Centrodi Fiumicino sarà operativo undi nuova generazione per il recupero diPet alimentare. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente tra produttori, converter e riciclatori diin Pet, che ha creato un sistema innovativo finalizzato alla gestione diretta diin Pet per uso alimentare (acqua, latte, bibite, olio). L’obiettivo è il “bottle to bottle”, l’attivazione di una filiera italiana chiusa per il riciclo del Pet. LediPet, immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate, ...

Arriveremo alle calende greche Intanto, allail posizionamento del tavolo è avvenuto di lato al sentiero che adduce alo, per meglio dire, all'area verde adiacente alla scuola. In ......sì che ha fatto i conti con il nazismo " alle scuole superiori Itis 'Da Vinci' e Liceo classico "G. B. Romagnosi" , in due incontri promossi dal Centro Studi Movimenti ; al Teatro al...

Parco Leonardo, all'ipermercato Emisfero arriva il compattatore per ... Il Faro online

Grazie Ragazzi, proiezione vip a Parco Leonardo: presenti due dei protagonisti del film con Antonio Albanese leggo.it

Parco Leonardo, Feola-Fata (FdI): “La stazione è lasciata ad un ... Il Faro online

“IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA” all'Uci Cinemas di Parco ... NellaNotizia

Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni all’Uci Cinemas di Parco Leonardo per la proiezione di Grazie Ragazzi ilmessaggero.it

Il titolo va in controtendenza rispetto a Piazza Affari dopo l’incontro, martedì, dei ministri della Difesa inglese e turco a Londra per rinnovare il parco aereo, navale e di terra (carri armati) di ...Il titolo va in controtendenza rispetto a Piazza Affari dopo l’incontro, martedì, dei ministri della Difesa inglese e turco a Londra per rinnovare il parco aereo, navale e di terra (carri armati) di I ...