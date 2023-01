Papa | ingiuste leggi contro omosessualità | non è un crimine

"Essere omosessuali non è un crimine". La frase diFrancesco nell'intervista concessa all'AP rivela la sua posizione su uno dei tempi più delicati ...criminalizzano l'omosessualità come "", ...CITTÀ DEL VATICANO.Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l'omosessualità come "", affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici ad accogliere le ...

