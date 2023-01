Papa Francesco | ' Omosessualità non è un crimine | la Chiesa metta fine alle leggi ingiuste'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Leche criminalizzano l'sono ''. Una constatazione ovvia, per i più, ma se a definirle tali è nientemeno ...

Le leggi che criminalizzano l'omosessualità sono 'ingiuste'. Una constatazione ovvia, per i più, ma se a definirle tali è nientemeno ..."Le parole dicontro la criminalizzazione degli omosessuali: intervista a Vittoria Baldino" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Vittoria Baldino (deputato, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

