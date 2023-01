Papa Francesco | Omosessualità è peccato ma gay non vanno criminalizzati

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)ha criticato le leggi che criminalizzano l'come "ingiuste", affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici ad accogliere le persone LGBTQ nella Chiesa. "Essere omosessuali non è un crimine", ha detto il Pontefice in un'intervista con l'Associated Press. Ilha citato il Catechismo della Chiesa Cattolica nel dire che i gay devono essere accolti e rispettati, e non dovrebbero essere emarginati o discriminati. "Siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama come siamo e per la forza che ognuno di noi combatte per la propria dignità", ha affermato. Sottolineando però che ci deve essere una distinzione tra un crimine e unper quanto riguarda l'. "Essere omosessuali non è un crimine. Non è un crimine. ...