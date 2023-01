Papa Francesco | «L’omosessualità non è un crimine»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella prima intervista dalla morte di Benedetto XVI, il pontefice parla del predecessore dicendo di avere perso un padre e della sua salute. Le critiche degli oppositori «fastidiose come un’eruzione cutanea: ma preferisco che ci siano, c’è libertà di parola, ma me le dicano in faccia»