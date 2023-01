Papa Francesco | l' omosessualità non è un crimine | i vescovi accolgano i gay

Il monito del Vaticano alla Chiesa tedesca Il, contestando le leggi che considerano e ... Di più:ha anche detto che 'siamo tutti figli di Dio e Dio ci ama così come siamo e per la forza ...L' omosessualità " non è un crimine " ma "una condizione umana" e a quelli che dicono sia "un peccato"replica che lo è anche la "mancanza di carità" e comunque "bisogna distinguere tra il peccato e il crimine".lo dice in un'intervista a tutto campo con l'Associated Press ...

Papa Francesco: «Mai intervenuto per padre Rupnik» ma si apre il giallo su chi ha graziato il gesuita che abus ilmessaggero.it

Papa Francesco: “Le omelie sono un disastro. Non è una conferenza, non più di 10 minuti” Il Fatto Quotidiano

"Costa oltre 4 milioni di euro". Bufera sull'altare per papa Francesco ilGiornale.it

Papa Francesco, «Io sto bene anche se potrei morire domani. Ratzinger Ho perso un papà» Corriere TV

"Il pericolo è che trapeli qualcosa di molto, molto ideologico. E quando l'ideologia viene coinvolta nei processi ecclesiali, lo Spirito Santo torna a casa perché l'ideologia supera lo Spirito Santo".Diffuso oggi il Messaggio di papa Francesco per la 97esima Giornata missionaria mondiale che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus ...