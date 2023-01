Papa Francesco | ' L' omosessualità non è un crimine | certe leggi sono ingiuste | alcuni vescovi sbagliano'

Le leggi che criminalizzano l'omosessualità sono "ingiuste", perché Dio ama tutti i suoi figli così come sono. Sono le parole diin una intervista alla Associated Press, la prima concessa dopo la morte il 31 dicembre dello scorso anno del suo predecessore, il pontefice emerito Joseph Ratzinger. Un colloquio con ...ha criticato le leggi che criminalizzano l' omosessualità come 'ingiuste', affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici ad accogliere le ...

Papa Francesco: “Le omelie sono un disastro. Non è una conferenza, non più di 10 minuti” Il Fatto Quotidiano

Il Papa: comunicare col cuore in un tempo di contrapposizioni Vatican News

Giornata delle comunicazioni, il Papa: saper parlare con il cuore Avvenire

Il Papa: «Parlare con il cuore aiuta la pace» Diocesi di MIlano

Eccellenza Marche, highlights Atletico Ascoli-Marina 3-1 Anche quest’anno, nel mese in cui cade la ricorrenza di San Francesco di Sales, la Diocesi di Ascoli Piceno celebra la Festa del giornalista. A ...“Essere omosessuali non è un crimine”. Lo ha detto oggi papa Francesco, definendo le leggi che criminalizzano l’omosessualità come “ingiuste”. Secondo Francesco, i vescovi che invece sostengono leggi ...