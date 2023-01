Papa Francesco | L' omosessualità è un peccato ma non è un crimine Certe leggi sono ingiuste

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Pace definitiva per l'Ucraina; l'non è un; con Ratzinger ho perso un padre; le critiche degli oppositori"fastidiose come un'eruzione cutanea, ma preferisco che ci siano, c'...

La guerra in Ucraina ci sta portando al baratro: anche io ho paura di un inverno nucleare e sono d'accordo conche sostiene che oggi non esiste una guerra giusta, perché abbiamo armi ..."Essere omosessuali non è un crimine" . Lo ha affermatonell'intervista rilasciata all' Associated press . Bergoglio, che nei suoi primi dieci anni di pontificato più volte ha ribadito le sue importanti aperture verso il mondo omosessuale, ...

Da Papa Francesco arriva l'invito ai vescovi cattolici affinché accolgano nella Chiesa anche le persone appartenenti alla galassia Lgbtq. Il Santo Padre, nell'intervista rilasciata all'Associated ...Le leggi che criminalizzano l’omosessualità sono “ingiuste” secondo Papa Francesco. Il Pontefice ha spiegato che Dio “ama tutti i suoi figli come sono” ed ha invitato i vescovi cattolici che ...